Centro Universitário Uninorte está com inscrições abertas para o vestibular de Medicina 2022.1.III

As inscrições para o vestibular de Medicina do Centro Universitário Uninorte estão abertas desde a última segunda-feira, 20, e se estendem até o dia 17 de janeiro. O ato de inscrição está sendo realizado, exclusivamente, via internet (CLIQUE AQUI). As provas serão aplicadas no turno vespertino, no campus da Uninorte, das 14h às 18h, no sábado, 22. O acesso do candidato ao local de provas ocorrerá das 13h20 às 13h50, após esse horário os portões serão fechados.

O curso de medicina da Uninorte tem o objetivo de formar profissionais capazes de atuar em todos os níveis de atenção à saúde como agentes de transformação social. A instituição oferece estrutura completa para a melhor formação profissional do aluno, dispondo de um dos mais modernos Centros de Simulação Realísticos da Região Norte, 28 laboratórios de saúde e laboratórios morfofuncionais, ambulatórios médicos, salas de tutoria e a melhor biblioteca do estado com acervos físicos, e-books, periódicos médicos e base de dados.

Na Uninorte, a humanização é aliada ao desenvolvimento científico e tecnológico, com formação médica generalista e da família, necessária para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS) em equipe multidisciplinar, com respeito e compromisso aos pacientes. A Uninorte proporciona uma imersão completa na prática médica para quem deseja se graduar em Medicina.

Se interessou? CLIQUE AQUI e saiba mais sobre o curso de Medicina da instituição. Para mais informações sobre o vestibular 2022.1.III acesse o edital (CLIQUE AQUI).