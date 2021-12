Chuvas intensas, greve dos médicos e mais: o que foi destaque nesta segunda no ContilNet

Chegou a hora de ficar mais informado com os destaques do dia desta segunda-feira, 6, no ContilNet

Em boletim, Friale alerta sobre chuvas intensas pelos próximos dias em todo Acre: “Chuvas diárias”

O pesquisador Davi Friale emitiu um alerta de chuvas intensas para os próximos cinco dias no Acre e regiões próximas, pelo menos até o próximo sábado, 11. De acordo com Friale, a diminuição dessas chuvas ocorre apenas na quarta-feira, 8, sendo retomadas na quinta-feira até o sábado. Saiba mais.

Homens pelo fim da violência contra a mulher: Prefeitura e Governo realizam campanha de ativismo no Terminal Urbano

A luta pelo fim da violência contra as mulheres é de competência de toda a sociedade. Visando conscientizar a respeito disto, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) em parceria com o Governo do Estado do Acre e outras instituições organizam nesta segunda-feira (06), uma campanha no Terminal Urbano às 16h em prol de levar à sociedade, principalmente aos homens, que eles podem ser peças-chave nesta iniciativa. Leia mais.

Sindicato convoca assembleia e greve dos médicos pode ser mantida em Rio Branco

Em greve desde o dia 8 de novembro, os médicos das unidades básicas de Saúde da Prefeitura de Rio Branco seguem com 10% das atividades paralisadas. Os postos afetados são os do Calafate, 6 de Agosto e Barral y Barral. Saiba mais.

Sine Acre divulga 17 vagas de emprego para Rio Branco; confira oportunidades desta segunda-feira

O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine/Acre) disponibiliza nesta segunda-feira (06), 17 vagas para a capital. Confira.