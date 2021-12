Com biscoito e água, arquiteta do AC espera, há três dias, voltar de Guarulhos para Rio Branco

O caso em torno da confusão no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, atingiu a arquiteta acreana Nathalia Carlos, que teve dois voos cancelados e precisou esperar três dias para, enfim, retornar a Rio Branco. Ao ContilNet, Nathalia, que no momento da entrevista encontrava-se esperando o voo para a capital do Acre, contou que a volta para casa está prevista para acontecer nesta segunda-feira (20) se não cancelarem novamente.

“Meu voo (marcado para o dia 17 de dezembro) era de Floripa para Brasília, a princípio. Fiquei oito horas na fila no aeroporto de Florianópolis porque a Latam (companhia aérea) cancelou nesse dia cinco voos lá. Depois fiquei até 2 horas da manhã no aeroporto porque todos os hotéis da cidade estavam lotados já por conta desses voos cancelados”, falou.

Após isto, a companhia a mandou para um quarto de hotel com uma pessoa desconhecida. Como se recusou por não conhecer a pessoa que estaria dividindo quarto, resolveu voltar ao aeroporto para dormir por lá. “Em Florianópolis, estava o maior caos porque ninguém dava informação sobre do que se tratava os cancelamentos dos voos. A gente ficava sabendo pelo g1 na internet”, comentou.

No outro dia, 18, o caos se prolongou e Nathalia teve o voo cancelado novamente. Acabaram mandando-a para um quarto de hotel, mas dessa vez individual. No dia seguinte, 19, por sua vez, o voo das 9h para São Paulo decolou, mas segundo a arquiteta, estava “tudo muito lotado”.

“Cheguei em São Paulo, eles deram voucher para comida, hospedagem e Uber, mas os vouchers às vezes não funcionavam e eu paguei várias coisas do meu próprio bolso pra não passar fome. Fiquei exposta ao Covid-19 lá por horas nos aeroportos lotados e muita briga dos passageiros”, pontuou, destacando que o lanche que ganhou consistia em biscoito e água.

PROBLEMAS NA PISTA

Segundo a companhia aérea, houve uma queda no sistema de balizamento no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, justamente no último dia 17. Em decorrência dos problemas na iluminação da pista, 25 voos foram cancelados no sábado e domingo.

“A companhia está trabalhando fortemente para regularizar a sua malha e atender a necessidade de seus clientes, em um momento de temporada de viagens com alta demanda […] A companhia ressalta ainda que a segurança é um valor imprescindível e que todas as suas ações visam garantir uma operação segura”, diz a Latam em nota.