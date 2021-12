Concursos em 2022: confira oportunidades previstas para o Acre

Com o ano de 2022 se aproximando, as oportunidades de prestar concurso público também chegam em conjunto. Desta forma, o ContilNet fez uma apuração dos editais os quais os acreanos podem se inscrever, estudar e tentar conquistar a tão sonhada vaga.

PETROBRÁS:

O Concurso da Petrobras, organizado pela Cebraspe, disponibiliza 757 vagas imediatas e 3.780 vagas para formação de cadastro de reserva, totalizando 4.537 vagas para todo o Brasil. Os salários básicos são de quase R$7 mil, e ainda há possibilidade de quase R$12 mil, mais vantagens e benefícios pelo regime de CLT. As provas serão aplicadas em todos os estados e no Distrito Federal, previstas para ocorrerem no dia 20 de fevereiro de 2022. As candidaturas podem ser feitas até o dia 05 de janeiro no site da Cebraspe.

IBGE:

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) visa a realização do Censo Demográfico 2022 e está sendo organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). As contratações são temporárias. Para recenseador, o Acre terá 680 vagas. Já para agente censitário, 106 vagas serão ofertadas. As inscrições para o certame vão até a próxima quarta-feira (29), às 14h (horário local), pelo site da FGV.

CGU:

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a Controladoria Geral da União (CGU) abre inscrições para o concurso público que oferta 375 vagas distribuídas entre os sete estados da região Norte: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além do Distrito Federal. As inscrições poderão ser feitas pelo site a partir das 16h do dia 03 de janeiro, período que se estende até as 16h do dia 1º de fevereiro de 2022.