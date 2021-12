Confirmado NOVO limite no valor de R$2 mil pela Nubank; veja como conseguir

O Nubank é um dos bancos digitais mais populares do Brasil. A fintech conquistou milhares de pessoas devido a facilidade e inovação constantemente oferecida. Uma das grandes novidades do banco é o suporte ao Apple Pay para fazer pagamentos pelo Apple Watch e iPhone. No entanto, recentemente o banco anunciou a nova função junto a um limite diário de R$ 2.000,00 para quem utilizar da nova função.

Nessa funcionalidade, o limite apenas é liberado para compras feitas através da plataforma da Apple e pelo Google Pay para celulares Android. O Nubank informou ao portal Tecnoblog que a medida serve principalmente para aprimorar a segurança dos seus clientes.

Em resposta a um cliente que questionou ao banco se existe algum limite para fazer pagamentos pelo Apple Pay, a fintech informou que é possível realizar compras de até R$ 2 mil por dia através da plataforma IOS.

“Caso você atinja esse limite, a sua transação será negada”. “Mas não se preocupe, é só você refazer a compra utilizando o seu cartão físico.” explicou o Nubank na resposta ao tweet.

