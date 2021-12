Copa Master 40 realiza quartas de final no Arena da Floresta

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), em parceria com o Sindicato dos Árbitros, realizou nesta quinta e sexta-feira, 9 e 10, as quartas de final do Copa Master 40, evento organizado pelo Departamento de Esportes da própria SEE, cujos jogos acontecem no estádio Arena da Floresta.

Na quinta-feira, a equipe do bairro 6 de Agosto enfrentou o time do Humaitá, vencendo pelo placar de 3 a 2. Ainda na quinta-feira, no segundo jogo da noite, o time do Vila Acre venceu o BFN Master pelo placar de 2 a 1.

Já na sexta-feira, o time do Xapuri derrotou a equipe do Realmatismo, de Acrelândia, pelo placar de 3 a 0. Já No chamado jogo de fundo, a segunda partida noite, foi mais emocionante e aconteceu entre as equipes do Apolônio Sales e Diponta, que empataram no tempo normal em 1 a 1 e, nos pênaltis, o Apolônio Sales conseguiu a vitória pelo placar de 3 a 2.

Com isso, para a fase semifinal se classificaram as equipes 06 de Agosto, Vila Acre, Xapuri e Apolônio Sales. Na fase classificatória, o time da Seis de Agosto ficou com 9 pontos, o Vila Acre com 6 pontos, o Xapuri se classificou com apenas 4 pontos e o Apolônio Sales conquistou 9 pontos.

Depois da vitória do seu time, o Xapuri, o técnico Mauro Barbosa Lopes fez questão de dizer que o time enfrentou algumas dificuldades, mas conseguiu encaixar o jogo e, com isso, obter um excelente resultado. “O time veio desfalcado, mas deu tudo certo”, afirmou.

Já o presidente do Realmatismo, Gilmar Martins Vieira, lamentou o fato time ter vindo bem no campeonato, chegando a conquistar 5 pontos na fase classificatória, mas com o desfalque de dois atacantes, que estavam cumprindo suspensão, o time não conseguiu a vitória.

“Num todo o jogo foi bom, a gente tentou fazer o melhor, mas infelizmente não conseguimos um resultado positivo, mas quero agradecer a organização do campeonato, porque é a primeira vez que a gente participa e temos que exaltar o desempenho dos atletas”, disse.