Deputado é desembarcado de avião após se recusar a colocar máscara em Porto Velho

O deputado estadual Geraldo Pinheiro, o Geraldo da Rondônia, foi desembarcado de um avião da Azul que ia de Porto Velho para Manaus, na quarta-feira (8), por não aceitar colocar uma máscara de proteção contra a Covid-19.

A aeronave onde o deputado estava tentando embarcar iria decolar do aeroporto Governador Jorge Teixeira às 5h30 da quarta-feira, através do voo AD4544.

Segundo passageiros que também estavam embarcando, o parlamentar entrou na aeronave sem a máscara individual de proteção contra a Covid. A equipe de comissários do voo solicitou para Geraldo colocar o acessório, mas ele não teria acatado a recomendação.

Diante da recusa para usar a máscara, o parlamentar desembarcou da aeronave, antes da decolagem.

A Azul não divulgou o nome do passageiro retirado do avião, mas confirmou que uma pessoa foi desembarcada por comportamento ‘indisciplinado’ no momento do embarque.

A reportagem do g1 tentou contato com o gabinete do deputado e, até a publicação da reportagem, não obteve retorno.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o uso de máscaras é obrigatório nos terminais e dentro das aeronaves.

Veja na íntegra a nota da companhia Azul:

A Azul informa que um Cliente indisciplinado foi desembarcado antes da decolagem do voo AD4544, que partiu ontem (8) de Porto Velho para Manaus, por se recusar a utilizar máscara de proteção individual. A companhia lamenta eventuais aborrecimentos ocorridos aos seus Clientes e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações.