Dívidas, investimento e ativos: Ronaldo Fenômeno assume Cruzeiro em realidade diferente do Valladolid

Desde o anúncio feito no último sábado, as informações são que o Cruzeiro receberá aporte bem superior da que o Fenômeno realizou na Espanha: R$ 400 milhões. Mas, o clube ainda tem uma dívida global na casa de R$ 1 bilhão.

O trabalho de Ronaldo já começou. O agora dono do Cruzeiro anunciou que estará em Belo Horizonte no dia 2 de janeiro, aniversário do clube, e passará a acompanhar de perto de forma rigorosa os próximos passos do clube.