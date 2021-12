‘Do porteiro ao professor’: em vídeo, Gladson comemora pagamento de abono e detalha valores

O governador Gladson Cameli (PP), protocolou no fim da tarde de sexta-feira (11), na Assembleia Legislativa do Acre, o projeto de lei que prevê o pagamento do abono aos servidores efetivos e temporários em efetivo exercício na rede pública estadual de educação básica. Serão 14.554 servidores beneficiados, alcançando R$ 173.028.866,66 do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O presidente da Aleac. deputado Nicolau Júnior, garantiu que a matéria vai tramitar na maior celeridade possível para garantir que o dinheiro caia na conta dos servidores antes do natal.

Em um vídeo divulgado neste sábado (11), Gladson comemorou os investimentos que foram feitos na educação ao longo dos últimos anos e os avanços da pasta, especialmente durante a pandemia.

“Estamos cumprindo nosso compromisso com a Educação, convocando novos professores, facilitando a compra de equipamentos e notebooks, inaugurando novas escolas militares e reformando escolas existentes. Mesmo durante a pandemia, a Educação não parou, tivemos aulas através do rádio, internet e TV. Para os alunos, entregamos fardamento grátis e implementamos o prato extra. Investir na educação é uma grande obra porque constrói milhares de cidadãos para o nosso estado”, disse o chefe do Executivo.

Veja quanto cada categoria vai receber:

R$ 14.000,00 – Grupo 1: profissionais da educação em docência e nas funções de diretor, coordenador pedagógico, coordenador de ensino, coordenador administrativo e secretário escolar, lotados nas unidades da rede estadual de educação básica, compreendendo: ensino regular; educação no campo; educação indígena; ensino especial; educação de jovens e adultos; centro de línguas; educação profissional.

R$ 12.000,00 – Grupo 2: professores e especialistas em educação em funções de assessoramento pedagógico, supervisão, inspeção, suporte técnico, coordenação de núcleos, centros, modalidades de ensino e programas, bem como os professores e especialistas em educação cedidos em regime de colaboração técnica para outras redes públicas de educação básica;