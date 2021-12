Em denúncia ao ContilNet, professores da U:Verse reclamam de irregularidades trabalhistas e ameaçam deflagrar greve

Professores e colaboradores do Centro Universitário U:Verse (antiga FAAO) procuraram de forma anônima o ContilNet para denunciar que estão sendo prejudicados com novas medidas impostas pela instituição, que incluem cortes irregulares nos salários e dilação de pagamento, desde 2020.

De acordo com a denúncia, vários pedidos de esclarecimentos foram feitos pelos docentes, mas a diretoria da instituição não se manifesta e apenas emite comunicados através de circulares internas com as novas condições salariais sem um chamamento para diálogo ou negociação.

“A última circular, emitida há 2 semanas, retira o pagamento regular dos professores nos períodos de recesso acadêmico (janeiro, fevereiro e julho) ferindo princípios legais da CLT (art. 322, clt). As decisões afetam todos os professores horistas em todos os cursos”, diz um trecho da nota.

Alguns funcionários relataram que dependem da fonte de renda para o sustento e nos meses de janeiro e fevereiro não receberão a remuneração devida. “Os professores se reuniram e pode haver paralisação das atividades antes do encerramento do semestre, o que pode acarretar em prejuízos também aos alunos formandos, que dependem da correção das avaliações finais que se encerram na sexta-feira, 18, para concluírem seus cursos”, diz outro trecho.

O espaço está aberto para quaisquer esclarecimentos por parte da direção da instituição.