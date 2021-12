Em Rio Branco, família é feita refém à luz do dia, veículo e objetos são roubados

O eletricista Francisco Silva de Souza, sua esposa e um filho pequeno viveram momentos de terror na tarde dessa terça-feira, 28, quando dois homens armados invadiram sua residência no bairro João Eduardo II, em Rio Branco. A família foi feita refém por cerca de 20 minutos enquanto os criminosos fugiram levando vários objetos em uma motocicleta modelo YBR, de propriedade das vítimas.

O veículo ainda foi usado para fazer um verdadeiro arrastão na cidade, com cerca de 10 assaltos. Após isso, a dupla abandonou a moto numa das ruas do bairro João Paulo, onde a polícia a recuperou.

Em depoimento prestado na Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões na manhã de ontem, Francisco disse que por volta de 14h30min estava em casa com a família quando todos foram rendidos pelos assaltantes. O trabalhador garante não ter reagido para não colocar em risco as vidas do filho e da esposa.

Os assaltantes fugiram levando quatro celulares, dinheiro e a motocicleta do eletricista. Na manhã desta quarta-feira, 29, policiais militares faziam um patrulhamento no situado na Baixada do Sobral quando encontraram a moto roubada abandonada à margem de uma rua. Na Delegacia, investigadores disseram que os assaltantes usaram o veículo para praticar uma série de assaltos na região.