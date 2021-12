“Emenda Jorge” que garante Academia de Polícia para cadastro de reserva da Civil é aprovada

A emenda modificativa conjunta, assinada por seis deputados, ao texto do Projeto do Orçamento de 2022 no Acre, que destina R$ 7 milhões do Orçamento para garantir a formação de novos quadros da Polícia Civil, por meio da Academia de Polícia Civil (Acadepol), convocando para o curso, os aprovados no último concurso, foi aprovada por unanimidade na última sessão do ano na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na noite desta quinta-feira (16).

Segundo o texto, dos R$ 25 milhões da “Reserva de Contingência”, R$ 7 milhões serão remanejados para o orçamento da Segurança Pública para atender a Academia de Polícia Civil e assim garantir no Orçamento de 2022 os recursos para o curso de formação.

A emenda foi apelidada de “Emenda Jorge”, em homenagem ao aprovado que se encontra há 15 dias acorrentado em frente ao Palácio Rio Branco.

Na tribuna, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) comemorou a aprovação e destacou que é uma conquista de muitos. “Não foi simples, e vocês sabem disso. Esse texto é fruto de uma construção muito coletiva, de renúncias também, mas ele não está completo, mas por ser uma carreira nova, ilusão seria que numa primeira fase de construção tivesse tudo perfeito. Tem luta pela frente”, disse.