Enem 2021: participantes que farão a avaliação em janeiro já podem conferir locais de prova

Já estão disponíveis os locais de prova para os participantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 que farão o exame nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou na última segunda-feira (27) o Cartão de Confirmação onde contém a data, local e horário de aplicação; número de inscrição; opção de língua estrangeira selecionada; e dados de atendimento especializado e nome social.

É possível conferir o Cartão de Confirmação do Enem através da Página do Participante, no site do Inep. As provas do Enem serão aplicadas em janeiro para os participantes que tiveram problemas logísticos no exame aplicado como falta de luz ou doenças infectocontagiosas e conseguiram o direito à reaplicação; participantes isentos no Enem 2020 que faltaram à prova e conseguiram o direito de participar da avaliação e pessoas privadas de liberdade ou sob medidas socioeducativas (Enem PPL).

O Enem é considerado o maior vestibular do país, pois a partir da sua realização é possível ingressar no ensino superior através dos programas de incentivo educacional como o Sistema Unificado de Seleção ( Sisu ), o Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ) e o Programa Universidade para Todos ( Prouni ).

De acordo com o Inep, 3,1 milhões de inscritos devem fazer o Enem 2021. Destes, cerca de 3 milhões vão realizar provas impressas e 68,8 mil farão a modalidade digital. Os itens das duas versões de avaliação serão idênticos, segundo o Inep.

Independentemente da data de aplicação, a prova será composta da seguinte maneira:

1º dia: 45 questões de Linguagens e Códigos + Redação + 45 perguntas de Ciências Humanas

2º dia: 45 questões de Ciências da Natureza + 45 perguntas de Matemática

Os portões são abertos às 12h e fechados às 13h. Já as provas são distribuídas às 13h30 (horário de Brasília). O gabarito costuma ser divulgado em três dias úteis após o último domingo de provas.