Estado investe mais de R$ 8 milhões para a segurança e promulga Lei Orgânica da Polícia Penal

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), entregou nesta quarta-feira, 29, mais de R$ 8 milhões em veículos, materiais e equipamentos destinados às instituições que integram as forças policiais. O reforço é fruto de recursos próprios, além de convênios com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio do Ministério da Justiça e também do Fundo Estadual de Segurança Pública (Fundeseg).

A cerimônia de entrega se deu nas dependências do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa (Cieps) e contou com a presença do governador Gladson Cameli. Também participaram do evento, o secretário da pasta, Paulo Cézar Rocha dos Santos, além de representantes e titulares de cada instituição policial beneficiada com a entrega dos investimentos, secretários de Estado, diretores e deputados estaduais.

“São mais veículos, mais equipamentos e materiais que deverão melhorar o trabalho de cada um dos nossos agentes da segurança, melhora essa que deve refletir diretamente na vida das pessoas que vivem no Acre e que precisam de segurança. Agradeço a equipe de governo, a parceria com o governo federal e deputados de estado pelo apoio, sem vocês, nada disso seria possível”, declarou o governador Gladson Cameli.

Entre os itens, estão 45 veículos modelo L200 Triton com locação garantida de 1 ano, equipamentos como reguladores de pressão, conjunto de detectores para avaliação de junções não lineares e respiradores de incêndio. Também 176 armas destinadas pela Força Nacional, 160 unidades de espingarda calibre 12, coletes e capacetes balísticos, drones, televisores, equipamentos para atuação no programa Vigia, entre outros.

Entre os beneficiários estão a Polícia Militar (PMAC), Corpo de Bombeiros (CBMAC), Polícia Civil (PCAC), Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Instituto Sócio Educativo (ISE) e Departamento de Trânsito do Acre (Detran).

“Esses e outros investimentos feitos pelo governo do Estado, aliado ao esforço dos nossos profissionais, garantem eficiência nas ações da Segurança Pública e refletem significativamente para a redução dos índices de violência. Liberdade e segurança caminham juntas e todos esses investimentos garantem a melhoria na qualidade dos serviços prestados aos acreanos”, disse Paulo Cézar Rocha dos Santos, secretário de Segurança.

Promulgação Lei Orgânica da Polícia Penal

A lei orgânica que regulamenta a atuação da Polícia Penal do Acre foi promulgada durante a realização do evento. Com o órgão integrante do sistema de segurança pública brasileiro, a Polícia Penal do Acre, fica subordinada ao governador do Estado. A lei institui as atribuições, competências, prerrogativas e demais disposições da carreira do policial penal.

Carreata

Após a cerimônia, o governador Gladson Cameli, participou de uma verdadeira carreata, não só com os novos veículos adquiridos para a segurança pública, mas também com ônibus de transporte escolar e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf). O comboio passou pelos bairros, Floresta, João Eduardo, Baixada da Sobral, Preventório, Centro, Estação Experimental entre outros.