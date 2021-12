Ex-secretário de Saúde do PT lamenta silêncio de aliados de Gladson; Alan Rick, Mailza e Valdete se pronunciam

O ex-secretário de Saúde do Acre, Gemil Júnior, que comandou a pasta em governos do Partido dos Trabalhadores, saiu em defesa de Gladson Cameli nas redes sociais. O ex-gestor afirma que acredita na idoneidade de Gladson e critica seus aliados, por estarem em silêncio.

“Com todo respeito, mas o grupo do governo que até o momento não fez nenhuma defesa dos acontecimentos nessa manhã. Eu não faço parte da gestão governamental, mas acredito que o Governador seja uma pessoa idônea. Percebam que mesmo Lula preso quem o defende não se esconde. Mesmo sendo condenado os que acreditam nele fazem sua defesa sem parar”, diz em texto postado nas redes.

Gemil afirma que a defesa em nome do governador deve acontecer e que contrapeso à imprensa ‘tem que existir em sua defesa”. “Não estou falando que alguém esteja se escondendo, mas a defesa em nome do Governador tem que acontecer. Devemos respeitar os órgãos que trabalham com as noticias, mas o contrapeso tem que existir em sua defesa. Eu me solidarizo com o Governador, e estarei em oração por ele, pela primeira dama e por toda sua família”, completa.

Em áudio no WhatsApp, a diretora-financeira da Codisacre, Valdete Souza, respondeu Gemil e chamou os aliados que não se pronunciam de ‘caladinhos’: “Você tem toda razão, querido. Vivemos em um Estado de caladinhos. Agora, quando é falastrona, bocuda como eu, armam para mim e tentam me tirar de circulação. É um bando de caladinhos. Tenho profissão: sou jornalista e advogada. Estou aqui porque colaboro com um governo que ajudei a constituir. Mas você tem toda razão: são um bando de caladinhos, mesmo”, dispara.

O deputado federal Alan Rick e a senadora Mailza Gomes também se pronunciaram. As notas você confere abaixo, na íntegra.

ALAN RICK: NOTA DE APOIO AO GOVERNADOR GLADSON CAMELI

Quero declarar aqui o meu total apoio e solidariedade ao governador Gladson Cameli.

Nesta manhã, a Polícia Federal deflagrou a operação Ptolomeu, que INVESTIGA SUPOSTOS crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Acredito na idoneidade do governador Gladson Cameli. Tenho acompanhado a lisura, transparência e seriedade com que tem administrado a coisa pública.

Como já declarado em nota oficial do governo do Estado e da pessoa do governador, Gladson incentiva essa e todas as ações de combate à corrupção, tanto que criou a Delegacia de Combate a Crimes de Corrupção.

Acompanhei de perto sua atuação nesse período de pandemia. Não descansou um minuto na busca de garantir as condições para que povo acreano tivesse o melhor atendimento e tratamento possível contra a COVID 19.

Nenhum governo está imune a investigações e acredito que o final da apuração trará ainda mais luz a conduta e lisura do governo Gladson Cameli.

MAILZA GOMES: NOTA DE SOLIDARIEDADE

Eu, senadora Mailza, venho manifestar apoio ao governador Gladson Cameli, que enfrenta um momento crítico em sua gestão, ao ter membros de sua equipe sendo investigados pela Polícia Federal.

Não apenas como correligionária, mas como amiga, declaro minha solidariedade ao Gladson, na confiança que os fatos sejam esclarecidos e que nosso governador tenha serenidade para enfrentar esta tempestade.

Agora é momento de acompanhar a ação dos órgãos de controle e que o Estado de Direito seja mantido e a verdade prevaleça.

Que o Senhor Jesus o cubra de tranquilidade, governador, e que tudo se esclareça da melhor forma.

Rio Branco, 16 de dezembro de 2021

Senadora Mailza

