Aniversário da Federação de Teatro do Acre celebra 46 anos de poesia, música e arte

A Federação de Teatro do Acre (Fetac) completa 46 anos de história neste mês de maio e a programação da Semana Municipal de Teatro promete muita poesia, música e arte para comemorar essa data especial.

Com mais de quinze espetáculos em diversos locais das zonas urbana e rural de Rio Branco, a festa que começa nesta terça-feira, 7, e segue até o sábado, 11, contemplará o público e artistas de todas as idades que estão contribuindo para a cena artística e celebram a criação da federação no dia 8 de maio de 1978.

O presidente da Fetac, Lenine Alencar, ressalta que a celebração vai além de um simples aniversário, sendo uma oportunidade de valorizar e respeitar aqueles que representam a cultura local.

“Essa ação não é somente um apoio aos trabalhadores e trabalhadoras de teatro, ela é uma ação que envolve vários artistas de outras linguagens, e que tem como finalidade a gente poder encontrar essas pessoas, sejam os artistas da antiga que estiveram na luta e resistência desde o final da década de 70, até os artistas de hoje”, destacou.

“Então a festa tem essa finalidade de encontrar essas pessoas e de comemorar o aniversário da Fetac, e em termos de valorização, respeito a essas pessoas que ainda representam o esteio da cultura local, do nosso fazer artístico, do nosso fazer cultura. Nós faremos uma bela festa cultural para a população de Rio Branco com uma diversidade cultural de pessoas criativas de nosso lugar”, acrescentou o presidente da Fetac.

Além disso, o projeto conta com financiamento da Lei Paulo Gustavo (LPG), por meio da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), da Prefeitura Municipal de Rio Branco, e tem apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e parceria com o Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc).

A diversidade cultural e a criatividade dos artistas locais prometem enriquecer ainda mais essa festa cultural para a população de Rio Branco, com a atuação da Fetac em mais um ano de contribuição para o cenário artístico acreano. Confira a programação: