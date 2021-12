Fifa e associações nacionais de futebol voltam a discutir Copa do Mundo a cada dois anos

Não haverá uma votação, mas a ideia do presidente da Fifa, Gianni Infantino, é “chegar a um consenso” sobre a ideia, que é o principal ponto de um profundo plano de reformulação do calendário do futebol mundial.

O principal porta-voz deste plano da Fifa é o francês Arsene Wenger, ex-técnico do Arsenal durante 22 anos e hoje diretor de desenvolvimento global da entidade. Em recente entrevista exclusiva ao ge, Wenger respondeu assim às críticas de que o aumento da frequência banalizaria a Copa do Mundo:

– Posso entender essas preocupações mas, honestamente, não acho que isso aconteceria. O prestígio de uma competição está ligado à sua qualidade, não à distância entre cada edição.

A ideia sofre grande resistência por parte da Uefa e da Conmebol, as duas confederações continentais que venceram todos os 21 títulos da Copa do Mundo desde 1930 – a América do Sul tem nove, a Europa tem 12.

Os presidentes da Uefa, Aleksander Ceferin, e da Conmebol, Alejandro Domínguez, já deixaram claro para Infantino que não pretendem participar de uma Copa do Mundo a cada dois anos. Segundo o ge apurou, os presidentes destas entidades consideram a reunião desta segunda-feira “perda de tempo”.