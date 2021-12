Fique pronto para o mercado de trabalho; comece a estudar hoje de forma gratuita com o Senac Ead

Venha se aperfeiçoar e ficar pronto para o mercado de trabalho. O Senac Acre está com vagas disponíveis em nove cursos a distância diferentes por meio do Programa Senac de Gratuidade. Acesse portal.ac.senac.br/gratuidade e garanta sua vaga.

São vagas nos cursos de Ações Eficazes em Vendas, Cerimonial e Protocolo para Eventos; Como construir um plano de marketing para o seu negócio; Comportamento do Consumidor; Custos e Formação do Preço de Venda; E-mail Marketing; Estratégias de Negociação; Relacionamento Interpessoal e Trabalho em Equipe e Técnicas de Fidelização: Fazendo o Cliente Voltar.

O coordenador de educação a distância do Senac Acre, Ricardo Pires, explicou que o processo de matrícula é simples e, assim que concluída a inscrição, o aluno já garante sua vaga no curso. “O link de validação é recebido no e-mail assim que concluído o processo de inscrição e, a partir desse link, o aluno já passa a fazer o curso de onde ele estiver, celular, tablet, computador, de diversas maneiras”.

Pires complementa que são cursos rápidos, que variam de 20 a 40 horas, e voltados a qualificar pessoas que buscam se recolocar no mercado de trabalho. “Final de ano é muito comum aumentar o número de vagas de empregos no mercado local, e o Senac, se preocupando com isso, abriu essas vagas para uma qualificação rápida para que essas pessoas estejam preparadas para o mercado de trabalho”, finalizou.