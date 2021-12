Fotógrafo acreano faz registro surpreendente de cobra-preta na Arena da Floresta

O fotógrafo acreano Diego Gurgel compartilhou com a reportagem do ContilNet um registro incrível feito nesta quarta-feira (30).

Ele conseguiu fotografar uma cobra-preta, mais conhecida como muçurana, nas imediações da Areana da Floresta, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A muçurana é uma das seis espécies do gênero Clelia, sendo uma Pseudoboini. Seu porte vai de pequeno a médio, podendo chegar a medir 2,40 metros de comprimento quando alcançar a vida adulta. A sua coloração varia de acordo com a idade, possuindo uma coloração rosada com cabeça escura, quando jovem, e quando adultos são preto azuladas com uma faixa branca na parte ventral. Apresenta veneno na sua peçonha mas não apresenta risco ao ser humano.