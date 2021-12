Fundhacre realiza especial de Natal para pacientes da unidade

Com o intuito de proporcionar um momento natalino, levando paz, amor, fraternidade e esperança, a Fundação Hospital do Acre (Fundhacre) realizou, na manhã da última quinta-feira, 23, um especial de Natal, para pacientes, acompanhantes e servidores da unidade hospital, que contou com a participação do Coral de Idosos Saber Viver.

O intuito foi levar alegria e fortalecer a fé dos pacientes por meio de louvores. Usamos a música para levar tratamento interior para quem está assistindo. A paz interior é fundamental e a música proporciona esse momento, além de mostrarmos à sociedade que idoso pode cantar e dançar, e levar alegria a todos”, afirma a coordenadora do coral, Vera Lucia Lima de Oliveira.

Edneusa dos Santos Lima, de Cruzeiro do Sul, está na unidade hospitalar há um mês, acompanhando seu irmão Edmilson dos Santos Lima, que tem câncer de laringe. Emocionada, ela fala sobre poder dividir um momento natalino com seu irmão, que não pode estar em casa.

“Mesmo diante de um momento tão delicado que é o caso do meu irmão, graças a Deus ele vem reagindo muito bem a todos os procedimentos. Hoje trouxe ele para acompanhar o coral. Foi emocionante cada momento. Foi tudo lindo. Estão de parabéns! Nos alegramos e renovamos nossa fé”, destacou Edneusa.

Na oportunidade, o Coral de Idosos Saber Viver, acompanhado do presidente da unidade hospitalar, João Paulo Silva, realizou uma visita no Hospital do Idoso, com cânticos de louvor para os pacientes internados, e finalizaram o especial de Natal com um momento de oração.

“Esse é um momento gratificante, por levar paz e fraternidade para os pacientes do hospital. Sabemos que, por estarem internados, não podem sair, estar com seus familiares. Por meio desta apresentação do Coral, procuramos trazer até eles este momento natalino. Foi emocionante ver no olhar de cada um deles a esperança de logo estarem com a saúde restaurada”, afirmou o presidente.