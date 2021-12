Gael e Maria Alice foram os nomes mais registrados em 2021 no Acre

Enzo e Valentina em 2021? A moda agora é outra. Segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), que divulga, anualmente, a lista com os 50 nomes mais escolhidos no país e em cada estado da federação, Gael (146 registros) e Maria Alice (62 registros) foram os nomes mais registrados em cartórios do Acre em 2021.

Em 2020, as primeiras colocações ficaram com Arthur e Alice, com 124 e 78 registros, respectivamente. Ainda no ano passado, Gael já ocupava o terceiro lugar. Maria Alice, por sua vez, saltou da 34ª posição do ranking geral de nomes para a 12ª, e dentre os nomes femininos, da 16ª para o primeiro lugar.

Na capital, o cenário não foi diferente que tange ao nome Gael, já que ocupa a primeira colocação com 63 dos 146 registros em todo o estado. Contudo, o nome feminino preferido dos pais rio-branquenses pelo segundo ano consecutivo foi Helena, com 40 registros.

NOMES SIMPLES

Outra curiosidade interessante do levantamento diz respeito à preferência dos pais pelos nomes simples. Em 2019, o cenário geral era totalmente diferente. O top 10 era, majoritariamente, ocupado por nomes compostos. Já este ano, apenas João Miguel (93 registros) e Enzo Gabriel (87 registros) aparecem na lista, na sexta e sétima colocação, respectivamente.

Com relação às meninas, portanto, a queda por nome composto não foi tão acentuada, tendo em vista a variação das Marias e das Anas que ainda disputam a preferência dos pais. Em 2021, por exemplo, os cartórios registraram Maria Alice, Maria Clara, Maria Júlia, Maria Cecília, Maria Helena, Maria Vitória e Maria Eduarda. No cenário das Anas, os nomes compostos foram Ana Vitória, Ana Júlia, Ana Clara e Ana Liz.

As novidades este ano ficou por conta de Levi, que entrou na 40ª posição com 35 registros em todo o Acre, e Josué, em 43ª com a mesma quantidade. Os famosos “Enzo” e “Valentina”, que já chegaram a ocupar as primeiras opções de nomes no país, ficaram este ano em 29ª e 30ª colocação no ranking geral.

GAEL E MARIA ALICE

A preferência por Gael, contudo, não foi unânime entre os 22 municípios acreanos. Apenas Acrelândia, Assis Brasil, Feijó, Tarauacá e Rio Branco colocaram tal nome na primeira colocação.

Durante todo o ano, os meses que mais nasceram bebês chamados Gael foram em agosto (18 registros), novembro (17 registros), junho (17 registros), junho (17 registros), janeiro (15 registros) e julho (13 registros).

Já as Marias Alices, somente em outubro (13 registros) e novembro (11 registros) o nome aparece em primeiro lugar.

ARPEN BRASIL

Segundo a Arpen Brasil, 2.497.272 bebês tiveram registros de nascimento emitidos nos 7.658 cartórios espalhados pelos 5.570 municípios. No Acre, o número chegou a 8.870, com Rio Branco em primeiro lugar (4613 registros), Cruzeiro do Sul (1121 registros) e Tarauacá (332 registros).

Confira abaixo o top 10 de nomes mais frequentes no Acre em 2021 e a quantidade de registros:

Nomes masculinos:

Gael (146) Arthur (117) Heitor (110) Samuel (109) Miguel (107) João Miguel (93) Enzo Gabriel (87) Davi (79) Ravi (76) Gabriel (68)

Nomes femininos: