Glow premia influenciadores em 20 categorias do ramo digital nesta quinta; acompanhe pelo ContilNet

Acontece nesta quinta-feira (9), no Gran Reserva, a partir das 20h, o Prêmio Glow, que chega a sua terceira edição neste 2021.

O objetivo é valorizar o trabalho de quem usa o ramo digital para empreender, criar novos negócios e influenciar seguidores no Acre e no Brasil inteiro.

Criado em 2019 pela apresentadora Mariana Tavares e pela empresária Edimirk Herculano, o prêmio reúne diversas figuras acreanas dos mais variados segmentos, incluindo instagrammers, youtubers, blogueiros, jornalistas, colunistas, comunicadores, além de convidados especiais.

Ao todo, são 20 categorias em que os diversos profissionais indicados pelo público serão premiados.

A transmissão do evento será feita pela página do ContilNet Notícias, no Instagram.