Governador participa da inauguração da representação do MPAC e de outros seis estados em Brasília

O governador Gladson Cameli participou nesta terça-feira, 7, da inauguração da sede da representação dos ministérios públicos do Acre, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima, que passa a funcionar na capital federal, no Setor de Administração Federal Sul, quadra 2, sala 102.

Essa representação funciona num espaço compartilhado pelos sete estados envolvidos e que serão responsáveis pelo acompanhamento de processos e demais iniciativas de interesse desses ministérios que tramitam em Brasília.

“Esse espaço foi sonhado por nós, para apoiar os membros do ministério público e atender com mais agilidade às demandas que vêm para a capital federal”, explicou a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Acre, Kátia Rejane de Araújo. No evento, o governador cumprimentou a procuradora pela iniciativa.

“É a presença do Acre reforçada em Brasília por meio do Ministério Público do Estado, medida que, certamente, potencializará as ações de tão importante órgão para a nossa sociedade”, disse Gladson Cameli.

A inauguração contou com a participação de representantes dos ministérios públicos de todos os estados que integram essa representação e diversas outras autoridades como o presidente da Assembléia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior, e a deputada federal Vanda Milani.