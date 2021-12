Governo entrega novas instalações do Instituto Penitenciário do Acre

O governador Gladson Cameli visitou na tarde desta quarta-feira, 29, as novas instalações do Instituto Penitenciário do Acre (Iapen-AC). O novo endereço fica localizado na Rua Coronel Fontenele de Castro, 44, Estação Experimental.

O prédio proporciona dignidade e melhores condições de trabalho aos profissionais da Segurança. A instalação anterior já não atendia a necessidade da Instituição.

O governador reforçou que a iniciativa visa valorizar e melhorar o trabalho do profissional de Segurança. O prédio favorece o importante papel de recuperação dos egressos do Sistema Penitenciário.

“Com isso, temos como objetivo melhorar as condições de trabalho do servidor. O Iapen tem o importante propósito de recuperar os cidadãos e cidadãs para, posteriormente, conceder-lhes a liberdade, que é o bem mais precioso da vida.”, reforça o governador Gladson Cameli.

O presidente do Instituto, Arlenilson Cunha, reforça que a medida demonstra o empenho do governador em melhorar as condições de trabalho do funcionário público.

“A antiga sede não comportava todos os setores administrativos, não tinha estacionamento, não ofertava sala de reuniões, auditório e copa. As escadas de acesso estavam em condições ruins e o único elevador do prédio não funcionava”, explica Leonardo Francisco Salomão, diretor de Planejamento do Iapen.

O prédio está sendo alocado com recurso próprio. A edificação conta com dois elevadores e escada com acesso a todos os pavimentos. Possui piso tátil de alerta e direcional, instalações de prevenção e combate a incêndio, além de rede lógica.

Em relação à subdivisão dos andares, o subsolo é constituído por estacionamento para motos, recepção e circulação. O primeiro andar conta com auditório, copa, bateria de banheiros e circulação.

A nova acomodação encontra-se em ótimo estado de conservação, tendo em vista ter passado por reforma e manutenção, atendendo perfeitamente às necessidades do Instituto.