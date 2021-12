Governo inicia trabalhos para realização do concurso do Corpo de Bombeiros no Acre; fique por dentro

Em decreto publicado na edição do Diário Eletrônico do Estado (DOE) desta segunda-feira (20), o Governo do Estado instituiu uma comissão para coordenar a realização do concurso público para matrícula no Curso de Formação de Aluno Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC).

Compete ao grupo fornecer todas as informações necessárias à elaboração do concurso público, tais como número de vagas, descrição dos cargos com indicação da localização das vagas, remuneração, requisitos para provimento e, ainda, disponibilizar à empresa realizadora toda a legislação atinente ao concurso público.

A comissão também deve articular-se com a empresa realizadora – ainda não definida – sobre datas e todo o cronograma do certame.

O concurso dos Bombeiros é uma das últimas promessas do governador Gladson Cameli, assim como o da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), que deve ter edital publicado nos próximos dias.