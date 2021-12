Grupo Axé Capoeira encerra 2021 colocando mais de 100 capoeiristas na tradicionais roda de Capoeira em Rio Branco

A ultima roda do ano de 2021 do Grupo Axé Capoeira do Acre, realizado no Centro Cultural Lydia Hammes (INPA) na noite de quinta-feira (23), no Bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco, contou com a participação de mais de 100 capoeiristas. Foi a maior programação de capoeira realizada neste ano na capital acreana.

A roda de capoeira é o momento mais aguardado pelos capoeiristas para jogar, brincar, lutar e mostrar as suas habilidades nas quais adquiriu durante o seu tempo de treinamento. A última roda contou com a participação de capoeiristas de Epitaciolândia, do interior do Acre, onde o Grupo Axé Capoeira foi liderado pelo Professor Esquilo que desenvolve trabalhos também em Brasiléia e em Cobija na Bolívia. Contramestre Tainha do Grupo Axé Capoeira. O contramestre Chiclete do Grupo Senzala também estava presente nessa grande roda deixando sua energia positiva.

O Grupo Axé Capoeira desenvolve trabalhos em comunidade carentes desde o ano de 2000, sempre usando a capoeira como forma de inclusão social, dentro dos cursos, palestras, workshop, aula, aulões, rodas de capoeira, apresentação e apresentação de folguedos como: Samba de Roda, Coco de Roda, Maculelê, Samba Reggae, Capoeira Solo e Dança Afro, além da tradicional roda de capoeira.

A programação contou com apoio da Prefeitura de Rio Branco, através da Fundação Garibaldi Brasil, Centro Cultural Lydia Hammes (INPA), Grupo de Capoeira Centro Cultural Senzala e da Associação Cultural e Desportiva Axé Capoeira do Acre.

O evento ficou marcado pelo intercâmbio cultural, troca de experiência, convivência e pela harmonia entre os grupos de Capoeira.