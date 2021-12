Homem agride e ameaça a namorada do pai e chega a matar um cão de estimação da mulher

Acusado de espancar e ameaçar uma mulher, que seria namorada de seu pai, foi preso na tarde desta quarta-feira (1º), um trabalhador braçal identificado pelas iniciais L. F. V. B., de 44 anos e morador do quilômetro 65 da estrada Transacreana. O acusado mora com o pai numa colônia da localidade e não consegue ter boa convivência com a namorada de seu genitor. Além das agressões e ameaças contra a mulher, o homem chegou a matar, só de pirraça, um cão de estimação da madrasta.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi o responsável por diversas agressões que resultaram em lesões corporais graves contra a vítima e tentativa de homicídio. O suspeito também teria ameaçado a vítima com a arma de fogo e não permitido o retorno a casa.

Ao final da investigação, com o indiciamento do autor, foi representada pela sua prisão preventiva, a qual foi cumprida, hoje, pelo equipe de investigação da 1ªDRPC, na zona rural do município de Rio Branco, região da Transacreana onde encontrava-se o indivíduo.