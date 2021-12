Homem-Aranha: fãs lotam cinema de Rio Branco em noites de pré-estreia e estreia

Com pré-estreia na noite de quarta-feira, 15, e estreia na quinta-feira, 16, os fãs acreanos do super-herói da Marvel, o Homem Aranha, lotaram o Via Verde Shopping vestidos do personagem ou com blusas que representam o ‘amigo da vizinhança’, como é apelidado o super-herói.

Os fãs estavam com expectativas para a estreia de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, que é o terceiro filme da trilogia com Tom Holland, em virtude dos rumores da aparição e exploração do multiverso da Marvel. De acordo com William Souza, fã dos filmes, animações e histórias em quadrinhos (HQs), a expectativa estava alta pelo fanservice – termo utilizado para se referir a elementos que atraem ou agradam os fãs.

“Eu garanti o meu ingresso logo na pré-venda, por causa do hype e dos rumores do que ia acontecer, então comprei meu ingresso para uma das primeiras sessões. No dia, chegaram várias pessoas e eu vi a dimensão de público quando estava na sala. Quando estamos todos juntos na bilheteria, nós vemos o número de pessoas, estávamos todos juntos”, afirma William.

Os ingressos se esgotaram rapidamente após causar congestionamento na plataforma de compras de bilhetes para o cinema e muitos fãs puderam assistir o terceiro filme do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) antes de muitas outras pessoas. Por isso, os fãs de todo Brasil pedem: “Sem spoiler!”

Sinopse

Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com as consequências da sua identidade como o herói mais querido do mundo após ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário, com uma gravação feita por Mysterio (Jake Gyllenhaal) no filme anterior. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, além de ter sua reputação arruinada por acharem que foi ele quem matou Mysterio e pondo em risco seus entes mais queridos, Parker pede ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdadeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa quando vilões de outras versões de Homem-Aranha de outro universos acabam indo para seu mundo. Agora, Peter não tem só que deter vilões de suas outras versões e fazer com que eles voltem para seu universo original, mas também aprender que, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades como herói. O filme não é recomendado para menores de 12 anos.