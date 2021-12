No AC, casal se fantasia para assistir Homem-Aranha no cinema e viraliza na web: “Eu e quem?”, dizem internautas

A estreia do filme “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” movimentou as salas de cinema de todo o Brasil na última quinta-feira (16). No Acre, a situação não foi diferente. A praça de alimentação do Via Verde Shopping, em Rio Branco, ficou abarrotada de fãs e admiradores da franquia que esperavam, ansiosamente, para conferir a nova atração do momento.

Além disto, alguns incorporaram tanto o super-herói que foram fantasiados com a vestimenta. Este foi o caso da estudante Gabrielle Colin e do namorado César Machado que, acompanhados do irmão mais novo dele, de 8 anos, se caracterizaram para ir ao cinema da capital. A foto que ela postou de forma despretensiosa nas redes sociais já acumula mais de 100 mil curtidas e centenas de comentários.

Ao ContilNet, Gabrielle, que é cosplayer e apaixonada pelo universo dos quadrinhos, disse que a iniciativa de irem à caráter foi dela. Segundo ela, a expectativa estava alta para o filme, tanto pela dimensão da comunidade geek, que estava em peso no local e que vem crescendo no Acre, como pelo fato de o personagem ser um dos clássicos heróis do HQ.

“Particularmente, desde pequena assisto homem aranha e adoro. As especulações e teorias acerca do filme estavam altas e como a animação me consumiu, decidi ir fantasiada, planejei com antecedência e chamei meu namorado e o irmão mais novo dele. (Ambos) adoraram a ideia”, falou.

VERGONHA?

A fã do personagem disse que, inicialmente, ficou com vergonha de entrar no shopping, tendo em vista a movimentação no local e os olhares e risos inevitáveis por parte das pessoas. No entanto, lembrou que aquele era um momento único e que começou a se sentir mais à vontade com as brincadeiras advindas por parte de quem transitava pelo espaço.

“Uma curiosidade é que estávamos na fila de uma loja no shopping e perguntamos para o irmão mais novo (de César): ‘Você não está com vergonha?’, e ele respondeu ‘claro que não, eu sou criança, agora, vocês…’, foi muito engraçado”, disse.

REPERCUSSÃO

Indagada sobre a repercussão da foto, Gabrielle disse que não esperava, já que muitos fãs também tiveram a mesma ideia de se fantasiar. Segundo ela, a maioria dos comentários na foto foi dos internautas almejando e querendo se espelhar no relacionamento dela com o estudante de medicina.

“A maioria dos comentários foram: ‘meta’, ‘eu e quem?’, ‘zerou a vida’, e claro, algumas pessoas não gostaram e falam que era vergonhoso. Mas não ligamos, porque amamos essa experiência. Meu namorado ficou chocado com a proporção que tomou e o irmão dele vibrou de alegria dizendo ‘agora sou igual o homem aranha, famoso e anônimo’”, finalizou.