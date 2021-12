Homem que matou namorado e pichou ‘I love you’ no quarto, vendeu carro da vítima por R$ 600, diz polícia

“Pelas características da cena do crime, posição do corpo e perfil pacífico da vítima, nós não acreditamos na versão dele […] No depoimento ele contou sobre tudo, mas quando a gente incluía perguntas levantadas pela investigação, ele ia mudando alguns detalhes”.

Na oitiva, Costa confessou, também, os crimes de furto. Após o assassinato, além do carro, ele fugiu com o celular, documentos, cartões da vítima.

No depoimento, Costa confirmou o namoro de três anos com o professor. A polícia continua acreditando em motivação econômica para o crime.

“Após o crime, ele usou o celular da vítima para responder mensagens de amigos do namorado. Quando contestei sobre isso, ele negou […] Mas o horário dos envios mostra que as mensagens foram encaminhadas após a morte da vítima”.

ara a delegada, ele disse ter vendido o aparelho em um ponto de drogas alguns dias após o crime.

Com a finalização do inquérito, Costa foi encaminhado ao Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) e fica à disposição da justiça.

O caso

O corpo de Silvestre foi encontrado no domingo (19), com uma faca cravada no peito, no apartamento onde morava, em Curitiba. A polícia chegou até o corpo a partir de denúncias de vizinhos, por conta do cheiro.

Na manhã de quarta (22), a polícia tinha divulgado imagens do então suspeito, além de um vídeo que mostrava Costa e a vítima no elevador do prédio onde o professor morava, poucas horas antes do crime.