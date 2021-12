Homem rouba poste, transporta em bicicleta por mais de 1 km e é preso

Um homem, de 45 anos, furtou um poste de iluminação no SIA, na manhã deste domingo (26/12), e tentou fugir carregando-o em uma bicicleta. Após pedalar mais de 1,2 km com o poste, ele foi preso por uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), já na altura da Cidade do Automóvel.

O furto ocorreu por volta de 10h10, no terreno baldio ao lado da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal do DF (PRF-DF), no SIA, Trecho 2, lote 2005. De acordo com a PM, policiais realizavam patrulhamento na área quando receberam informações de um possível furto de fios de energia. Durante o deslocamento, já nas proximidades da Cidade do Automóvel, os militares flagraram o homem em uma bicicleta transportando o poste.

Leia mais em Metrópoles.