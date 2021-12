Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira

Esta quinta-feira é marcada pela Lua fora de curso durante grande parte do dia, trazendo imprevistos e dificultando o entendimento em conversas.

Após às 17 horas, a Lua ingressa em Gêmeos, o que faz com que o fim do dia seja mais movimentado, já que ficamos mais agitados interna e externamente. Isso acontece porque a energia geminiana é marcada por muita ansiedade e criatividade, fazendo com que seja necessário trabalhar a serenidade para lidar com o fluxo de pensamentos que se intensifica nesse momento.

Além disso, nossa vida profissional precisa de mais atenção e cautela nesse momento, porque alguns aspectos tensos que estão se formando entre os astros podem fazer com que as coisas saiam dos planos e, caso você tome atitudes impulsivas, pode ter prejuízos como consequência.

AQUÁRIO

Para os nativos de Aquário, a quadratura que começa a se formar hoje entre Saturno e Urano, seu planeta regente, indica um momento de mais tensão e inquietação mental. É preciso ter cuidado para não deixar que os pensamentos pessimistas falem mais alto que a sua fé.

GÊMEOS

A presença da Lua no seu signo te propicia bem-estar e faz com que você fique mais criativo e animado. Aproveite essa energia para se dedicar ao trabalho, mas tome cuidado para não reagir agressivamente a situações que não ocorrerem de acordo com as suas expectativas, porque a influência de Marte te deixa mais exigente.

CAPRICÓRNIO

Hoje você tende a ficar mais ansioso e talvez até mesmo confuso, o que não deve ser um motivo de preocupação excessiva. Uma postura agressiva pode ser despertada pela influência de Marte, mas apenas evidencia inseguranças com as quais você precisa lidar de forma consciente, para conseguir desenvolver sua autoconfiança.

LEÃO

A quadratura que está se formando entre Saturno e Urano pode fazer com que você se sinta muito incomodado, sem saber exatamente com o quê. Por esse motivo, tenha cuidado para não descontar esses sentimentos nas pessoas ao seu redor, sendo inflexível e exigindo que as coisas sejam feitas à sua maneira.

LIBRA

Os nativos de Libra tendem a ficar inquietos com a presença da Lua em Gêmeos e, por isso, não é indicado tomar decisões importantes hoje, se for possível. Busque fazer algo que você saiba que te proporciona relaxamento, para que você consiga manter o controle sobre seus pensamentos, que podem ser incômodos.

ESCORPIÃO

Os escorpianos tendem a se sentir muito incomodados e inquietos devido ao aspecto desarmônico que está se formando entre Saturno em Aquário e Urano em Touro. Se for possível, é interessante que você tenha um dia mais tranquilo e distante de noticiários.

CÂNCER

Os nativos de Câncer são regidos pela Lua e, por isso, hoje você é especialmente influenciado pelas energias geminianas. Para o seu trabalho, esse posicionamento é interessante porque desperta a sua criatividade e te auxilia a analisar situações mais desafiadoras por um ponto de vista inovador.

SAGITÁRIO

Os nativos de Sagitários tendem a ter reações agressivas hoje, principalmente em se tratando de situações de injustiça. A quadratura que está se formando entre Urano e Saturno pode despertar um sentimento de rebeldia e, sabendo disso, você deve ter cuidado para não tomar atitudes impulsivas.

TOURO

Os taurinos são favorecidos no trabalho pelo posicionamento da Lua em Gêmeos, que ficam mais criativos e encontram novas formas de solucionar os imprevistos cotidianos. Porém, como Saturno e Urano estão começando a formar um aspecto tenso, é preciso ter cuidado para não deixar que o mau humor gere constrangimentos.

VIRGEM

A quadratura entre Urano e Saturno que começa a se formar hoje pode fazer com que você adote uma postura exigente, colocando defeito em tudo que observa. Tenha cuidado para não iniciar confusões por esse motivo e lembre-se também de não ser tão crítico consigo mesmo, para conseguir cumprir seus compromissos com mais leveza.

PEIXES

Hoje é indicado que você fique mais desconectado das redes sociais, para não focar nas notícias ruins que estão surgindo a todo momento. Mentalize que tudo está se resolvendo aos poucos, sendo a vacinação o primeiro passo, e conecte-se à sua fé, que te ajuda a ter mais serenidade para passar por tudo que está acontecendo.

ÁRIES

Hoje é importante começar o dia com calma, organizando os seus compromissos, para que a ansiedade não tome conta de você. Fazer uma atividade física ao acordar é uma dica interessante porque o exercício impulsiona a liberação de dopamina, um neurotransmissor que provoca a sensação de prazer e aumenta a motivação.