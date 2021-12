Identidade de mulher que perdeu vida em rodovia é revelada: ela estava tentando voltar para casa

A vítima que caiu dentro do açude Santa Maria, na Rodovia AC-40, em Rio Branco, e que acabou morrendo afogada foi identificada como Tairine Oliveira Nascimento, de 31 anos. O corpo da mulher está no Instituto Médico Legal (IML).

Segundo informação da família, Tairine é recepcionista em um estabelecimento comercial localizado na parte alta de Rio Branco e estava retornando para a própria residência após ter passado a noite toda acordada. A suspeita da polícia seria que a mulher havia dormido ao volante e teria perdido o controle do veículo e caiu dentro do açude na manhã desta segunda-feira (27).

No momento do acidente, não estava chovendo, e no trecho havia pouquíssimo buracos e nada que justificasse o acidente. Populares ainda tentaram ajudar a recepcionista que chegou a pedir ajuda, colocando o braço para fora do carro, mas três homens não conseguiram quebrar os vidros na tentativa de tirar a vítima a tempo.

A mulher passou cerca de 30 minutos embaixo da água e morreu afogada. O Corpo de Bombeiros Militar realizou buscas e mergulhos na área do açude e somente a mulher foi encontrada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ao chegar no local a motorista já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. O veículo foi retirado do açude com ajuda de um guincho, onde passou por perícia e em seguida removido do local.

O laudo com as causas do acidente ficará pronto em 30 dias, e o caso ficará a cargo da Polícia Civil.

