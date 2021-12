Idoso em bicicleta é atropelado por caminhão guincho, após ser atingido por porta de carro; VÍDEO

Francisco Lopes da Silva, de 67 anos, circulava em uma bicicleta, carregando na garupa um caixote de plástico com frutas e legumes. O motorista de um Fiat Uno, que estava estacionado, ao abrir a porta para descer do automóvel , atingiu o idoso, que caiu no asfalto. No exato momento, um caminhão de guincho automotivo passava pela Avenida Manoel da Costa Lima, região central de Campo Grande, e atropelou Francisco.

“Foi uma fatalidade. Até onde eu entendi, parece que o rapaz do carro estava parado e abriu a porta do carro. O senhor que estava transitando de bicicleta acabou batendo na porta e no caminhão que estava passando no momento”, relata o funcionário de um estabelecimento, localizado na região do acidente, que preferiu não se identificar.

O idoso sofreu um traumatismo craniano grave, fratura exposta na perna direita com hemorragia severa. O idoso foi socorrido pela Unidade de Resgate e Suporte Avançado (Ursa) do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, em estado grave.

Segundo a assessoria de comunicação do hospital, o idoso foi sedado e entubado e encontra-se na área vermelha do Pronto-Socorro. Ele está internado pela especialidade de neurocirurgia para tratamento conservador de trauma cranioencefálico e aguarda avaliação da ortopedia. Até o momento da apuração desta matéria, o estado de saúde do idoso é grave, mas estável.