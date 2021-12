IEPTEC-AC organiza novo Processo Seletivo para professor autor

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, no estado do Acre, tornou pública a abertura das inscrições para seu novo Processo Seletivo Simplificado de seleção de bolsistas e formação de cadastro reserva a fim de selecionar profissionais para o cargo de professor autor para atuação nos cursos de formação inicial e continuada na modalidade de educação a distância (EaD).

As 11 vagas se dividem da seguinte forma: Bacharel em Direito (2); Bacharel em Economia, Contabilidade ou Administração (1); Bacharel em Sistema de Informação ou Análises e Desenvolvimento de Sistemas ou Gestão em Tecnologia da Informação ou Tecnólogo em Redes de Computadores (1); Licenciado em Letras Português (1); Pesquisa Científica (1); Bacharel ou Licenciado em Língua Inglesa (1); Tecnológo em Recursos Humanos ou Bacharel em Psicologia (1); Bacharel em Administração (1); Bacharel em Administração ou Tecnológo em Gestão Pública (1); Bacharel em Administração com ênfase em Marketing (1); Bacharel em Administração (1); e Bacharel em Administração ou Tecnológo em Recursos Humanos (1).

O cargo superior de professor autor possui remuneração de R$ 55,00 por hora-aula de acordo com o material produzido e com carga horária de 20 a 332 horas.

Para participar, o candidato deve: ser brasileiro nato ou naturalizado e possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo. Dentro do total de funções, há vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

Inscrições:

As inscrições serão gratuitas e se darão presencialmente e online, ocorrendo no período de 21 a 28 de dezembro de 2021, na sede do Ieptec/Dom Moacyr, localizado na rua Riachuelo, 138, José Augusto, Rio Branco/AC, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30; e no endereço de email [email protected] No ato da inscrição, o candidato deverá enviar seu currículo com cópia dos documentos comprobatórios.

Seleção:

A seleção conta com apenas uma fase, sendo ela a análise curricular e documental das informações comprovadas e contemplará a pontuação de 100 pontos para a experiência profissional específica na área de seleção e titulação para todos os candidatos.

Vigência:

O Processo Seletivo terá validade de um ano a partir da data de publicação do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da Instituição. Os candidatos serão chamados dentro do número de vagas, demonstradas no ANEXO I, deste Edital

Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.

