Índia do Iaco paga promessa e fica nua após título do Palmeiras; veja fotos picantes

Os torcedores do Palmeiras ficaram felizes da vida com seu terceiro título da Copa Libertadores 2021, conquistado sobre o Flamengo, no dia 27 de novembro em Montevidéu. A alegria foi tanta que a influencer acreana, Lili Nascimento, mais conhecida como “Índia do Iaco”, resolveu pagar a aposta que fez aos torcedores e tirou a roupa em comemoração ao título palmeirense. Em entrevista ao ContilNet, a ‘Musa acreana do Palmeiras’ prometeu um ‘ensaio quente’ se o time de coração levasse a taça.

Torcedora do Verdão, ela mostrou ser pé quente e comemorou bastante o título da Libertadores. Assim que acabou a partida, a ‘Índia do Iaco’ honrou sua palavra e anunciou seu ensaio sensual. Em contato com este colunista, a influencer falou sobre a sensação do ensaio: “Meu Palmeiras merece. E quando eu prometo, eu cumpro”, disse ela.

A influencer acreana disse que não pensou em desistir, “Jamais, dei minha palavra de torcedora e de mulher. Acredito que a torcida palmeirense merece. Sofremos no campeonato com os altos e baixos da equipe.”

A influencer liberou o ensaio completo com exclusividade para o ContilNet. Veja as fotos!