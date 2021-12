Jararaca-vermelha encontrada em floresta no Acre

A foto do dia é do biólogo acreano Rafael Almeida.

A jararaca-vermelha foi flagrada na Floresta Estadual do Mogno, no interior do Acre.

É uma serpente de grande porte, que não possui peçonha, porém, extremamente agressiva. Alimentam-se de anfíbios, lagartos, pássaros e outras espécies. As fêmeas são ovíparas, e colocam, normalmente, de oito a dezoito ovos. São extremamente agressivas, batendo a cauda contra o substrato e desferindo botes quando acuadas, embora sempre tentem a fuga, deslocando-se rapidamente.

Vivem sobre a água, solo e vegetação, ocupando tanto áreas abertas, quanto áreas de mata.