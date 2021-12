Jenilson apresenta emenda para pagamento de abono de R$1.500 e etapa alimentação de R$700 a servidores da Saúde

O deputado Jenilson Leite (PSB) apresentou nesta segunda-feira (13) duas emendas ao orçamento de 2022 que tramita na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e deve ser votada na próxima quinta (16).

As duas emendas são referentes ao orçamento para a Saúde e o primeiro é para o pagamento da etapa alimentação de R$700,00, uma reivindicação feita pela categoria e uma das pautas que motivam a greve da categoria. “A etapa alimentação é uma verba de natureza indenizatória, não incide na lei de responsabilidade fiscal e por isso o governo pode sim conceder, não existe impedimento e é algo mais do que justo diante de todos os problemas que estão enfrentando”, explicou Leite.

Outra emenda de Jenilson, que também é médico e por isso a saúde é uma de suas bandeiras de luta, é a do pagamento de um abono aos trabalhadores da Saúde no valor de R$ 1.500. A emenda prevê o acréscimo de R$ 9 milhões para a Saúde, oriundos da reserva de contingência, que vai garantir o pagamento deste abono dentro do mês de janeiro.

“Vimos aí que os servidores da educação vão receber um abono e estamos propondo que para o mês de janeiro, o governo possa conceder um abono que estamos chamando de restituição de renda de R$ 1.500 a cada servidor da saúde. Final de ano é um momento muito difícil, contas para pagar e inflação lá em cima”, justificou Jenilson.

“O Governo é quem cai decidir no final, porém estamos dando uma oportunidade a mais do Governo fazer o devido reconhecimento a essa categoria”, afirmou o deputado proponente das emendas.

“A Saúde é um setor que enfrentou muita dificuldade e as negociações com o Governo não avançaram. O servidor está finalizando o ano sem valorização, tendo que fazer paralisação para que tenha algum reconhecimento, pelo menos uma reposição básica. É lamentável”, avaliou.