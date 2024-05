William Bonner aparece usando camisa de clube de Porto Alegre no RS

William Bonner, 60, apareceu usando camisa de clube de Porto Alegre durante viagem para apresentar Jornal Nacional diretamente do Rio Grande do Sul.

No Instagram, ele compartilhou uma foto com um camisa do Sogipa, Sociedade de Ginástica de Porto Alegre, um clube tradicional da capital gaúcha

O clube foi responsável por treinar vários atletas brasileiros em diferentes modalidades, como judô, basquete, ginástica e atletismo.