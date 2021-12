João Guilherme recebe convite do BBB e recusa, saiba o motivo

A Coluna LeoDias já avisou em primeira mão que Naiara Azevedo está confirmada no BBB 22, assim como Arthur Aguiar estaria na fase de negociações com a Globo, apesar de ambos negarem. Agora, vamos te contar com exclusividade o motivo de João Guilherme, convidado pela emissora, ter dito não.

O ator João Guilherme passou por um período onde o nome esteve recorrentemente na mídia, após o seu término com Jade Picon. Todas as novas notícias sobre o cantor ou um novo desdobramento sobre um possível tradição da ex ou não caíram na boca do público o levaram aos trends constantemente.

