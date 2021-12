Jojo sobre noivo ser interesseiro: “Deu bolsa da Gucci no 2º encontro”

Sem papas na língua! Nesta quarta-feira (15), Jojo Todynho deu uma resposta afiada aos internautas que chamam seu namorado de interesseiro. Nos stories, a campeã de ‘A Fazenda 12’ falou sobre a condição financeira do parceiro.

Nas caixinhas de perguntas, um seguidor pediu para ela mandar um “recado para o povo que diz que seu noivo é interesseiro”.

Em seguida, sem rodeios, Jojo respondeu. “Vão dizer sempre. Mas eu mando logo dar uma pesquisada, saber quanto um oficial ganha”, prosseguiu, “conheci em Tulum, o dólar não ‘tá’ um real”, ironizou, “para ir para Tulum, duro não é”.

“O homem que abre e fecha a porta do carro, te trata igual rainha, te dá uma bolsa da Gucci no segundo encontro, esse é para casar com certeza!”, disse a influenciadora se referindo ao noivo.

“Luxos eu promovo, mas ter alguém também que te faça isso é muito bom”, continuou, “tudo o que é reciproco é bom, amor, carinho, respeito, atenção, e só sabe quem vive. E eu vivo muito feliz”, finalizou.

Jojo anunciou o noivado com o oficial do exército Lucas Souza no dia 10 de dezembro.