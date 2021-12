Jorge Jesus foi demitido após discussão com ídolo do Benfica, diz jornal

O fim da passagem de Jorge Jesus pelo Benfica, anunciado ontem (28), seria resultado de um choque de personalidades no vestiário do clube. Segundo o jornal português A Bola, o treinador havia discutido na véspera com o meio-campista Pizzi, ídolo da torcida e líder do vestiário, o que piorou muito o clima com o elenco e resultou em sua demissão.

O entrevero já duraria vários dias. Jesus estava suspenso do clássico contra o Porto, na quinta-feira passada (23), mas segundo o jornal A Bola teria confrontado Pizzi nesta segunda (27) alegando que o jogador o insultou após a derrota por 3 a 0 no clássico. Os dois discutiram antes do treino. Pizzi negou ter ofendido o treinador, mas reiterou que a atuação do Benfica foi “desastrosa” e acabou afastado.

A situação teria envolvido até assistentes técnicos de Jesus e motivado uma intervenção de Luisão, ex-zagueiro brasileiro que agora é diretor técnico do Benfica. Segundo A Bola, Jorge Jesus afastou Pizzi na frente de todo o elenco e mandou os demais jogadores irem treinar no campo, mas os jogadores, insatisfeitos, decidiram por conta própria ir ao vestiário e suspender o treinamento.

A rescisão de Jesus e Benfica foi assinada na manhã de ontem, cerca de 24 horas após a discussão com Pizzi, e desde então o treinador está livre no mercado.

Jorge Jesus era e é um nome muito bem visto no Flamengo, mas a indefinição sobre seu futuro nas últimas semanas fez o clube rubro-negro procurar alternativas e encaminhar a contratação do também português Paulo Sousa. O anúncio deve acontecer assim que o treinador formalizar sua saída da seleção da Polônia.