Chico Mendes comemoraria 77 anos nesta quarta-feira (15) se ainda estivesse vivo.

A foto retirada do documentário Empate o local exato onde ocorreu o último Empate com Chico vivo, na colocação Recanto, no Seringal Cachoeira.

Foi nesta estrada que as mulheres caminharam cantando o hino nacional com seus filhos na frente e onde Chico negociou prazo para cessar a derrubada com os policiais que faziam a escolta pros desmatadores.