Mais de 1 milhão de pessoas devem devolver Auxílio Emergencial; veja se é o seu caso

Na última segunda-feira (20), um novo grupo foi notificado pelo Ministério da Cidadania por SMS para devolver o Auxílio Emergencial. Esse grupo é obrigado a devolver a quantia recebida, pois violaram algum requisito para ser beneficiado.

De acordo com o governo, esse é o último lote obrigatório para a restituição que deverá ser feita ao longo dos próximos dias.

Ronaldo Navarro, secretário de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) do Ministério da Cidadania, informou que “este é o último lote de mensagens a ser enviado no ano de 2021. O objetivo é alcançar um novo público, formado por pessoas identificadas pelos órgãos de controle como indicados a procederem à devolução de recursos do Auxílio Emergencial”.

Até o momento, o ministério informou que aproximadamente um milhão de cidadãos estão sendo notificados a reembolsarem o Auxílio Emergencial recebido indevidamente.