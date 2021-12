Marcos Mion fica desesperado ao revelar demissão: “Pesadelo”

O ex apresentador da Record, Marcos Mion fez um desabafo comovente nesta quarta-feira (01). Sendo assim, ele dividiu com os fãs sua extrema felicidade por estar na vinheta de final de ano da TV Globo.

Além disso, vale ressaltar que estar na maior emissora do país, era um verdadeiro sonho para o pai de três filhos. Em resumo, como destaque, ele renovou seu contrato para mais um ano, onde ficará à frente do Caldeirão.

A Globo, tinha como intuito deixar Marcos Mion apenas até dezembro. Contudo, o apresentador conquistou a todos com seu jeito espontâneo. Desse modo, ficará garantido pelo menos mais um ano no comando da atração. Mas não para por aí. O rapaz também comandará um reality no Multishow.

“Faço questão de vir aqui falar com vocês porque essa minha trajetória, esse meu passo, realização do meu sonho virou uma coisa meio que coletiva, vocês vieram comigo, então faço questão de dividir essa sensação com vocês”, começou Marcos Mion.