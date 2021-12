MDB não aceita ser coadjuvante e inicia debate sobre nomes para as próximas eleições

O presidente regional do MDB, o deputado federal Flaviano Melo disse na manhã desta quarta-feira (29) que o partido abriu o diálogo interno para apresentação de nomes para as eleições 2022. O dirigente destaca que a escolha de candidatos e as definições partidárias serão amplamente debatidas por todos os filiados.

“O MDB abriu o diálogo para apresentação de nomes para as eleições 2022. O vereador Emerson Jarude colocou seu nome à disposição para a disputa do governo do Acre, mas todas as definições só acontecem na convenção do partido. O Flaviano não decide sozinho”, destaca o dirigente emedebista.

Flaviano destaca ainda a pré-candidatura de Jéssica Sales ao Senado que deverá acontecer através do alinhamento dentro do partido e com os partidos aliados. “Nós estamos ouvindo a todos. As reuniões internas estão acontecendo, mas precisamos estender o debate aos partidos aliados”, justifica o deputado Flaviano Melo.

O dirigente afirma que o MDB renovou os seus quadros e conta com jovens com potencial político. Ele cita como exemplo, o vereador Emerson Jarude e a deputada federal Jessica Sales.

“O MDB é um partido orgânico, democrático e plural. Historicamente, nós costumamos ouvir as fileiras do partido. Nada é definido pelo presidente. Portanto, acolhemos como muita satisfação os anseios dos jovens que desejam entrar na disputa eleitoral, mas a decisão final será tomada nas convenções”, enfatiza Flaviano.