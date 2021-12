“Me ameaçou com uma barra de ferro”, diz mulher que denunciou ex

A cabeleireira que denunciou o ex-companheiro por violência ao telefonar para a Polícia Militar (PM) fingindo que agendava um corte de cabelo com uma cliente contou que o agressor a ameaçou com barra de ferro na frente da filha. O caso ocorreu em Araçatuba (SP). O suspeito foi preso.

“Foram uns cinco minutos que me deu, porque eu vi que minha filha estava presente. Ele pegou uma barra de ferro e ameaçou me dar as barradas de ferro com a minha filha presente. Então, fingi que eu ia confirmar uma cliente por telefone, foi onde eu passei o endereço”, disse a vítima, em entrevista ao jornal da TV Tem, afiliada da Globo.

A vítima de violência doméstica contou que viveu um relacionamento abusivo. “Bem conturbado, entre violência física e psicológica. Então, houve um momento que chegou ao ápice de aturar essa situação toda”, disse ela.

Leia mais em Metrópoles.