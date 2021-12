Médico diz que variante Ômicron já pode estar circulando no AC e orienta cancelamento do Carnaval

O médico imunologista Guilherme Pulici afirmou ao ContilNet que a variante Ômicron, identificada pela primeira vez na África do Sul, já pode ter chegado ao Acre. No Brasil, a nova cepa foi identificada em São Paulo, com sintomas diferentes dos da Delta, variante dominante da última onda de Covid-19 no mundo.

De acordo com Pulici, a variante parece não ser tão agressiva como as anteriores. “Transmite mais rapidamente, mas não causa mais mortes, o que pode ser efeito da vacinação ou que a variante seja mais ‘fraca’. Coloco a palavra fraca entre aspas pois uma variante com as características da Ômicron pode fazer com a doença se torne endêmica, como a gripe”, afirma.

Questionado sobre quais medidas o governo do Acre deveria tomar em relação à possibilidade da variante já circular no Estado, o médico afirmou que evitar carnavais e festas de Réveillon seria importante.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) não tem casos suspeitos da nova variante até o momento. O governo do Acre suspendeu as festas de Réveillon temendo a Ômicron, mas ainda não definiu nada sobre o Carnaval de 2022.