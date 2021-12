Minha empresa não depositou o 13º salário; o que eu faço?

A primeira parte representa metade do salário que o funcionário ganha. Aqueles que pediram o adiantamento do 13º nas férias não recebem a primeira parcela neste mês (pois já receberam), apenas a segunda.

As empresas tinham até o dia 30 de novembro para depositar a primeira parcela do 13º salário para os trabalhadores com carteira assinada. A segunda parcela, por sua vez, precisa ser depositada na conta dos trabalhadores até o dia 20 de dezembro.

