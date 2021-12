Namorado que teria empurrado jovem de carro no AC diz que vídeo foi publicado com cortes: “Tortura”

O servidor público Lucas Bezerra, de 26 anos, se posicionou a respeito da acusação de ter empurrado para fora de um carro em movimento, que ele conduzia, a sua namorada, a estudante Emely Lima, de 22 anos.

A vítima procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) no último dia 26 de dezembro, data do ocorrido, para registrar uma denúncia. Imagens do momento em que Emely cai do veículo foram registradas por câmeras de segurança da Avenida Antônio da Rocha Viana e já estão à disposição da Justiça.

Lucas nega que tenha empurrado a estudante e diz em um dos stories que compartilhou em uma de suas redes sociais que o vídeo foi publicado com cortes. Na mesma postagem, ele afirma que está sendo alvo de pressão, tortura e ameaças.

“Vocês não fazem ideia da pressão, tortura e ameaças que estou sofrendo por algo que eu definitivamente não fiz. Pegaram um vídeo com cortes e o poder de uma mentira pode acabar com uma vida inteira”, escreveu Bezerra.

Ao site AC24horas, a estudante contou que uma crise de ciúmes por parte de Lucas teria motivado todo o acontecimento.

“Temos um vídeo esclarecedor e um dia será provado na justiça que tudo isso não é verdade, mas as consequências são para sempre. Lembrem-se sempre disso”, finalizou.

O desabafo do servidor foi publicado em diversas contas do Twitter, onde o assunto tem ganhado repercussão.

Lucas será ouvido na Deam, nas próximas horas, pela delegada Carla Coutinho, que está investigando o caso. A polícia solicitou medida protetiva em favor da vítima.